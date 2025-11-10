Un aretino tra i migliori dj del panorama nazionale | Ociredef in finale al Tour Music Fest 2025
Ci sarà anche l'aretino Federico Moroni, in arte Ociredef, tra i dj che dal 22 al 30 novembre parteciperanno nella finale nazionale di categoria del Tour Music Fest 2025, organizzato nella Repubblica di San Marino. L'evento vedrà esibirsi più di 650 artisti provenienti da 13 nazioni europee, con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
