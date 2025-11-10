Ultimissime Juve LIVE | prime critiche a Spalletti dopo il derby si apre la questione Yildiz Torna a vincere la Juventus Next Gen
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 9 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 novembre 2025. Conte, altre parole durissime dopo Bologna Napoli: «Parlerò con il club perché non ho voglia di accompagnare un morto! Responsabilità mia ma non siamo squadra». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Juventus, le notizie del giorno Le principali news in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
La lista dei convocati per la gara di questo pomeriggio all'Allianz Stadium #JuveToro Powered by @WhiteBit - X Vai su X
Real Madrid – Juventus LIVE e Diretta Streaming Champions League - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Segnala stadiosport.it
Juventus – Sporting Lisbona Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Sporting Lisbona in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Champions League, Martedì 4 Novembre ore 21:00. Secondo stadiosport.it
Juventus-Sporting Lisbona LIVE: cronaca, formazioni ufficiali, dove vederla - I bianconeri, alla seconda uscita con Spalletti in panchina, affrontano una sfida cruciale per il prosieguo del proprio percorso in Champions League: all'Allianz Stadium è atteso lo Sporting Lisbona. Si legge su ilbianconero.com