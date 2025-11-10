Ultimatum di Trump alla Bbc | rettifica entro 4 giorni o azione legale da non meno di un miliardo di dollari
Donald Trump ha minacciato di intentare una causa da un miliardo di dollari contro la Bbc, accusandola di aver manipolato in modo “intenzionale e ingannevole” il suo discorso nel documentario sull’assalto al Campidoglio del 2020 per interire nella campagna elettorale. Dopo giorni di polemiche internazionali, il direttore generale della Bbc Tim Davie e la responsabile delle news, Deborah Turness, hanno rassegnato le dimissioni. Intanto, il primo ministro britannico Keir Starmer si è schierato in difesa dell’emittente nazionale, affermando che non è corrotta e che svolge “un ruolo vitale in un’epoca di disinformazione, in cui è chiaramente necessario un servizio di informazione britannico solido e imparziale, e tale necessità è più forte che mai”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gli Stati Uniti hanno posto un ultimatum al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite perché adotti una risoluzione in linea con il piano di pace per Gaza voluto dal Presidente Donald Trump. Lo riporta il New York Times. - facebook.com Vai su Facebook
Nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente CBS, il presidente statunitense Donald Trump ha lanciato al Venezuela un ultimatum #usa #venezuela #Trump #Maduro - X Vai su X
Trump minaccia causa da un miliardo alla Bbc se non rettifica - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Riporta giornaledibrescia.it
Trump e il video incriminato della Bbc: «Causa da un miliardo». La tv ammette l'errore, Starmer: «Non sono corrotti» - La minaccia di Donald Trump arriva dritta sul tavolo dell'emittente inglese dopo le polemiche per un video in cui delle dichiarazioni di Trump sono ... Si legge su msn.com
Processo alla Bbc. Il fake su Trump (che minaccia una causa miliardaria) e accuse di pregiudizi anti-Israele - Un memo interno solleva dubbi sull'imparzialità del servizio pubblico, poi il terremoto politico con le dimissioni del direttore generale e della responsabile ... Da huffingtonpost.it