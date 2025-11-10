Donald Trump ha minacciato di intentare una causa da un miliardo di dollari contro la Bbc, accusandola di aver manipolato in modo “intenzionale e ingannevole” il suo discorso nel documentario sull’assalto al Campidoglio del 2020 per interire nella campagna elettorale. Dopo giorni di polemiche internazionali, il direttore generale della Bbc Tim Davie e la responsabile delle news, Deborah Turness, hanno rassegnato le dimissioni. Intanto, il primo ministro britannico Keir Starmer si è schierato in difesa dell’emittente nazionale, affermando che non è corrotta e che svolge “un ruolo vitale in un’epoca di disinformazione, in cui è chiaramente necessario un servizio di informazione britannico solido e imparziale, e tale necessità è più forte che mai”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ultimatum di Trump alla Bbc: rettifica entro 4 giorni o azione legale da “non meno di un miliardo di dollari”