Uggiate con Ronago incendio sul tetto di una casa | evacuate 3 famiglie

Ilgiorno.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uggiate con Ronago (Como), 10 novembre 2025 – Il tetto di tre appartamenti completamente in fiamme, e altrettante fa miglie evacuate. E' il bilancio del vast o incendio scoppiato oggi pomeriggio lunedì 10 novembre poco prima delle 17 in una casa a Uggiate Con Ronago via Arzia, le cui operazioni di spegnimento sono ancora in corso per garantire lo smassamento completo e la messa in sicurezza dell'edificio. Le conseguenze del rogo hanno raggiunto i tre appartamenti sottostanti la mansarda, andata completamente in fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti con otto mezzi, e hanno hanno impedito la propagazione a ulteriori locali ai piani sottostanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

