Ufficiale l’esonero di Juric | fatta per Palladino

Era nell’aria e ora è arrivata l’ufficialità: Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. La decisione è stata presa nella serata di lunedì dai Percassi, dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo, che ha aggravato una crisi ormai evidente. Il club bergamasco, attualmente al tredicesimo posto in classifica con 13 punti, ha deciso di cambiare guida tecnica per dare una scossa alla stagione. Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la società ha annunciato la separazione da Juric e dal suo staff: “Atalanta BC comunica che Ivan Juri? è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostoji? e Michele Orecchio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it