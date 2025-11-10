UFFICIALE – Atalanta esonerato Juric

Juric esonerato: c'è l'annuncio dell'Atalanta dopo il ko col Sassuolo. Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta. Con un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale, il club bergamasco ha reso noto che il tecnico croato è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Juric è stato sollevato dall'incarico assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostoji? e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Juri? e il suo staff per l'impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro". Definita anche la successione.

