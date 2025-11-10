Udite udite | Giacomo Matteotti è morto di freddo!

di Berardino De Bari Ma quale Professor Barbero! Non fatevi più ingannare dagli storici di sinistra. Sappiate che c’è un nuovo corso di storia contemporanea in rete, tenuto sulla pagina Facebook di chi, contrariamente a Barbero, la storia la mastica. E poi la ingoia. “E poi, e poi, e poi..”, citando Mina (che spero mi perdonerà). Parlo del mitologico generale Vannacci che, in un suo recente post su Facebook, dimostra in maniera lucida e incontrovertibile, con citazioni di storici (anzi di storico, uno, uno solo, tal Francesco Perfetti) che l’arrivo del fascismo in Italia “fu tutto legale”. Qualche zecca dirà che il generale fa, di tutta la Storia, “un fascio”, che non bastano tre date, due virgolette e un tono professorale, per dare al ventennio una patina democratica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Udite, udite: Giacomo Matteotti è morto di freddo!

