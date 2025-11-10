Ucrainaallarme aereo in tutto il Paese

2.14 Diramato un allarme aereo in tutta l'Ucraina, con le regioni di Sumy, Kharkiv e Dnipropetrovsk tra le prime a ricevere l'allerta a tarda sera. L'allarme è poi scattato quasi contemporaneamente in tutte le altre regioni intorno all'1:30 ora di Mosca, segnalando una situazione di massima allerta La popolazione è stata invitata a cercare rifugio immediato a causa di potenziali attacchi in corso. Questi avvisi arrivano in un contesto di tensioni e attacchi continui alle infrastrut-ture ucraine da parte della Russia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it