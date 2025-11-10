Ucraina Zelensky | Spero nuovo pacchetto sanzioni Ue contro la Russia pronto entro un mese
(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che Kiev e i partner dell'Unione Europea stanno già lavorando al 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. "Ci aspettiamo che il contenuto di questo pacchetto sia pronto entro un mese e proponiamo di includere persone ed entità russe che continuano a trarre profitto dalle risorse .
