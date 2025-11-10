Ucraina Tajani | Non manderemo soldati Salvini | Se fosse per il Pd saremmo già in guerra

"Dobbiamo aiutare l'Ucraina perché ne difendiamo la libertà e l'indipendenza. Non siamo per la guerra, non manderemo soldati a combattere, non manderemo armi che possono essere o che debbono essere utilizzate in territorio russo, ma continueremo a fare tutto ciò che serve rispettando gli impegni che abbiamo preso". Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, ha chiarito la posizione del nostro Paese dopo l'ipotesi dell'invio di un contingente militare europeo in Ucraina prima di un accordo di pace. Sulla stessa linea il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini: "Vogliamo la pace fra Russia e Ucraina, non manderemo mai i nostri figli a morire per una guerra che non è la nostra guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, Tajani: "Non manderemo soldati". Salvini: "Se fosse per il Pd saremmo già in guerra"

