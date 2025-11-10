Ucraina in ottobre 21.602 militari sono fuggiti dall’esercito

Il numero reale dei disertori potrebbe essere molto più alto, poiché non tutti i casi di partenza sono documentati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ucraina, in ottobre 21.602 militari sono fuggiti dall’esercito

Altre letture consigliate

Parisi International Forwarding. . Ascolta le principali news in materia doganale di ottobre 2025. • Proroga accordi trasporti UE-Ucraina/Moldavia • Cina: controlli all’export su terre rare e magneti • Recepimento direttiva (UE) 2024/1226 • Nuove misure UE ve - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina-Russia: Zelensky, forze russe hanno perso 25.000 militari ad ottobre - Le Forze armate russe hanno registratoo il numero più alto di perdite dall'inizio della guerra contro l'Ucraina nel mese di ottobre. agenzianova.com scrive

Ucraina, 200 militari russi sono entrati a Pokrovsk. Coalizione dei Volenterosi studia un piano di pace - La Russia ha fatto sapere di aver testato “con successo” il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare in grado di confondere le difese aeree ... Segnala ilsole24ore.com

Ucraina, Pokrovsk circondata: Putin invita Kiev alla resa. Mosca testa il Poseidon: «Nulla di simile al mondo» - «L'affermazione del dittatore russo Vladimir Putin secondo cui Kupyansk sarebbe circondata è finzione e fantasia». Lo riporta ilmessaggero.it