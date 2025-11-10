Ucraina allarme aereo in diverse città | attacco con missili ipersonici | A Liegi ancora droni sugli aeroporti | voli bloccati per diversi minuti
Migliaia di ucraini senza luce e gas. Il ministro Lavrov si dice pronto ad incontrare l'omologo americano Rubio. Trump toglie a Orban le sanzioni per il petrolio e il gas russi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
UCRAINA | Kiev: "Vasti attacchi di droni sul Paese, allarme elettricità". Corsa a ripristinare la corrente, "produzione zero" #ANSA - X Vai su X
Kyiv. Le sirene d'allarme non potranno mai zittire l'arte e il vero amore per la cultura degli ucraini. Grazie @Paolo Coia per questo messaggio dall'Ucraina così pieno di sensi. - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, pesanti attacchi russi: «Pokrovsk sta per cadere» - Kiev nelle ultime 24 ore ha respinto 73 attacchi di Mosca contro la roccaforte. Segnala ilsole24ore.com
Lo spiega l'allora segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg – Segnalati droni di Mosca a Cernihiv, Dnipropetrovsk, Donetsk e Sumy - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - Lo spiega l'allora segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg – Segnalati droni di Mosca a Cernihiv, Dnipropetrovsk, Donetsk e Sumy - Secondo cdt.ch
Kiev, 'plurimi attacchi di droni sul Paese, allarme elettricità' - L'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina ha segnalato su Telegram nel corso della notte diversi attacchi effettuati con droni in numerose regioni del Paese. Scrive ansa.it