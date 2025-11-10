Uccise la fidanzata in Sardegna Fricano torna agli arresti domiciliari

Le motivazioni non sono state rese note ma si ipotizza che, come due anni fa, siano legate ai problemi di salute del 38enne, in particolare all'obesità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uccise la fidanzata in Sardegna, Fricano torna agli arresti domiciliari

