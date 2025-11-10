Uccise la fidanzata in Sardegna Fricano torna agli arresti domiciliari | ipotesi obesità

Le motivazioni non sono state rese note ma è possibile che siano legate, come due anni fa, ai problemi di salute del 38enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uccise la fidanzata in Sardegna, Fricano torna agli arresti domiciliari: ipotesi obesità

Il 38enne biellese uccise la fidanzata nel 2017. Rispetto alla condanna a 30 anni ne ha scontati finora 7, compresi i 15 mesi passati a casa della madre - facebook.com Vai su Facebook

Uccise la fidanzata Erika Preti con 57 coltellate, Dimitri Fricano torna ai domiciliari. I giudici: "Obeso e fuma troppo" - Dimitri Fricano, condannato a 30 anni di reclusione per aver ucciso al fidanzata Erika Preti, ha ottenuto nuovamente i domiciliari: i motivi ... Secondo notizie.it

Dimitri Fricano di nuovo fuori dal carcere, è polemica: uccise la fidanzata con 57 coltellate - Obeso cronico e fumatore incallito, il Tribunale di sorveglianza ha di nuovo concesso a Dimitri Fricano di scontare la pena temporaneamente ai domiciliari ... Come scrive dire.it

Uccise la fidanzata Erika Preti, Dimitri Fricano torna ai domiciliari per motivi di salute: Obeso e fumatore - Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto la richiesta dei legali del detenuto concedendo a Dimitri Fricano la scarcerazione per motivi di salute ... fanpage.it scrive