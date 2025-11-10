Uccise la fidanzata con 57 coltellate dopo 7 anni torna a casa | pesa 200 chili e fuma due pacchetti al giorno

Cultweb.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimitri Fricano è tornato agli arresti domiciliari. L’uomo, oggi 38enne, nel 2017 aveva ucciso la fidanzata ventenne Erika Preti con 57 coltellate durante una vacanza estiva a San Teodoro, in Sardegna. Condannato in via definitiva a 30 anni di carcere, Fricano ne ha scontati appena sette prima di ottenere nuovamente il permesso di lasciare il carcere torinese per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto la richiesta presentata dai legali dell’uomo, ritenendo le sue condizioni di salute incompatibili con la detenzione in carcere. Fricano pesa circa 200 chili, ha gravi difficoltà motorie e problemi cardiaci, aggravati dal fatto che fuma due pacchetti di sigarette al giorno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

uccise la fidanzata con 57 coltellate dopo 7 anni torna a casa pesa 200 chili e fuma due pacchetti al giorno

© Cultweb.it - Uccise la fidanzata con 57 coltellate, dopo 7 anni torna a casa: pesa 200 chili e fuma due pacchetti al giorno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

uccise fidanzata 57 coltellateUccise la fidanzata Erika Preti con 57 coltellate, Dimitri Fricano torna ai domiciliari. I giudici: "Obeso e fuma troppo" - Dimitri Fricano, condannato a 30 anni di reclusione per aver ucciso al fidanzata Erika Preti, ha ottenuto nuovamente i domiciliari: i motivi ... Scrive notizie.it

uccise fidanzata 57 coltellateDimitri Fricano di nuovo fuori dal carcere, è polemica: uccise la fidanzata con 57 coltellate - Obeso cronico e fumatore incallito, il Tribunale di sorveglianza ha di nuovo concesso a Dimitri Fricano di scontare la pena temporaneamente ai domiciliari ... Lo riporta dire.it

uccise fidanzata 57 coltellateUccise la fidanzata con 57 coltellate nel 2017, Dimitri Fricano torna ai domiciliari perché obeso - Dopo 15 mesi a casa della madre, era rientrato in carcere 8 mesi fa. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uccise Fidanzata 57 Coltellate