Uccise la fidanzata con 57 coltellate dopo 7 anni torna a casa | pesa 200 chili e fuma due pacchetti al giorno

Dimitri Fricano è tornato agli arresti domiciliari. L’uomo, oggi 38enne, nel 2017 aveva ucciso la fidanzata ventenne Erika Preti con 57 coltellate durante una vacanza estiva a San Teodoro, in Sardegna. Condannato in via definitiva a 30 anni di carcere, Fricano ne ha scontati appena sette prima di ottenere nuovamente il permesso di lasciare il carcere torinese per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto la richiesta presentata dai legali dell’uomo, ritenendo le sue condizioni di salute incompatibili con la detenzione in carcere. Fricano pesa circa 200 chili, ha gravi difficoltà motorie e problemi cardiaci, aggravati dal fatto che fuma due pacchetti di sigarette al giorno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

