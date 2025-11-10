Twitter chiude definitivamente | la notizia che sconvolge i social network
Twitter e la chiusura una volta per tutte, cambiamenti importanti sul web in vista Nella visione del mondo e nella comunicazione a livello globale, da diversi anni, hanno avuto come sappiamo un ruolo fondamentale i vari social network, nati in successione e ognuno con finalità e funzionalità differenti, pur assolvendo tutti a una logica comune.. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Elon Musk dà l'addio definitivo a Twitter: chiude il vecchio dominio del social, dal 10 novembre resta solo X - Il profilo @Safety, che comunica gli aggiornamenti di sicurezza, ha avvisato gli utenti. Secondo msn.com
Twitter chiude il vecchio dominio X e cambia volto al social network globale - com segna una svolta definitiva nella storia del social network fondato nel 2006. Segnala assodigitale.it
Chiude Twitter, la decisione definitiva di Elon Musk dopo la trasformazione in X: «Aggiornate gli accessi o account sospesi» - In una comunicazione di sicurezza agli utenti, il social del miliardario fa trapelare la volontà di abbandonare per sempre il dominio twitter. Lo riporta msn.com