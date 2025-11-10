TvPlay il calendario della Settimana | torna l’Italia di Gattuso

Tvplay.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana di TvPlay è quella della sosta per le nazionali, vi accompagniamo nelle sfide della squadra di Gattuso e per superare rapidamente una settimana senza campionato. C’è grande attesa per gli azzurri che sognano la qualificazione ai Mondiali. (TvPlay.it) Ecco il calendario: Lunedì 18:30 Martedì 18:30 Mercoledì 18:30 Giovedì post Italia Domenica post Italia L'articolo proviene da TvPlay.it. 🔗 Leggi su Tvplay.it

tvplay il calendario della settimana torna l8217italia di gattuso

© Tvplay.it - TvPlay, il calendario della Settimana: torna l’Italia di Gattuso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Tvplay Calendario Settimana Torna