2025-11-09 21:57:00 Arrivano conferme da Tuttosport: Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria interna contro l’ Udinese per 2-0 decisa dalle reti di Pellegrini su rigore e di Celik. Il tecnico della Roma ha dichiarato: “Scudetto? È giusto che la gente sogni. Arriviamo alla sosta primi in classifica ed è motivo di orgoglio per noi e per la gente. Le percentuali le vedremo più avanti. Siamo stati bravissimi. Non era una partita facile. L’Udinese è una squadra fisica e forte. L’abbiamo affrontata con piglio e determinazione. L’inizio è stato difficile per questo gioco aereo che loro ricercano, poi abbiamo dominato la gara. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Giusto che i tifosi sognino lo Scudetto. Baldanzi punta, ecco perché”