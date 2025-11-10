Tutti i Sinner del mondo Non commuove più la squadra ma l’individuo che si batte eroicamente

Prima ancora dell’avvento di Jannik Sinner, e quindi prima che gli italiani si accorgessero – o si ricordassero dai tempi di Adriano Panatta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tutti i Sinner del mondo. Non commuove più la squadra, ma l’individuo che si batte eroicamente

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alcaraz: "Tutti pensano che io e Sinner dovremmo odiarci e invece..." - facebook.com Vai su Facebook

Tutti i Sinner del mondo. Non commuove più la squadra, ma l'individuo che si batte eroicamente - Grazie al libro "Open", Andre Agassi risvegliò l’interesse attorno a uno sport così straordinariamente e radicalmente individualista da porsi agli opposti estremi del rugby, ma anche di relazione semp ... ilfoglio.it scrive

Sinner torna numero 1 e fa felice un altro bambino: il gesto da campione e la "vendetta" su Vespa e critici - Il trionfo a Parigi riporta Sinner alla posizione numero 1: Jannik fa felice un altro bambino con un gesto da campione e si gode la vendetta su Vespa. Riporta sport.virgilio.it

Anche Vespa contro Sinner. Mentana: 'Tutti contro, ma il mondo ce lo invidia' - Parla tedesco (giusto, è la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. Scrive ansa.it