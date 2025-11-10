Turismo Firenze verso Bto 2025 | presenze ancora sotto il 2019

FIRENZE – La città si prepara a ospitare Bto 2025 Firenze, la 17esima edizione della manifestazione dedicata all’innovazione nel turismo, in programma l’11 e 12 novembre alla Stazione Leopolda. L’evento arriva in un momento significativo per il settore, mentre la città metropolitana di Firenze registra presenze turistiche ancora inferiori ai livelli del 2019. Secondo le stime della Camera di Commercio di Firenze, nella prima metà del 2025 il numero complessivo delle presenze è risultato inferiore del 13,3% rispetto al periodo pre-pandemia, con un calo più marcato tra i visitatori italiani rispetto a quelli stranieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

