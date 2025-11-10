Turismo esperienziale i borghi sono la nuova miniera d’oro d’Italia

Milano, 9 novembre 2025 – in un Paese dove il 75% dei turisti visita appena il 4% del territorio, il turismo esperienziale si impone come una forza economica capace di ridisegnare la geografia del viaggio in Italia. Lo rivela una ricerca della Bocconi, curata dal professor Guido Guerzoni e presentata alla Pinacoteca di Brera, che analizza i dati dei turisti internazionali che prenotano attività tramite portali online come GetYourGuide. I risultati indicano un profilo di viaggiatori con spesa elevata e soggiorni prolungati, capaci di generare un importante impatto economico sull’intero territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turismo esperienziale, i borghi sono la nuova miniera d’oro d’Italia

