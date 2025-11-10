Tumore del colon-retto rivelato il momento Big Bang | l’istante in cui il sistema immunitario smette di vederlo
Il cancro al colon non è più soltanto una malattia degli anziani. Le diagnosi aumentano, e sempre più spesso colpiscono persone sotto i 50 anni. Mentre gli oncologi lanciano l’allarme, una nuova ricerca internazionale, pubblicata su Nature Genetics, rivela il momento chiave in cui il tumore. 🔗 Leggi su Today.it
