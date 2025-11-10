Tumore al seno ecco la metodologia che consente cure più rapide e meno invasive
Il tumore al seno è, attualmente, la neoplasia più diffusa tra le donne, con oltre 50.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno solo in Italia. Una diagnosi che, nonostante i progressi della medicina, comporta un percorso di cura lungo e impegnativo, durante il quale è necessario effettuare visite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
RACCHETTE IN CAMPO PER LA PREVENZIONE Terza edizione del torneo di Padel, dedicato alla prevenzione del cancro al seno In occasione della campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, la Sezione FIDAPA BPW Italy di Terr - facebook.com Vai su Facebook
Tumore al seno: due milioni di donne in più potranno accedere gratis agli screening - In manovra stanziati i fondi per ampliare la platea delle donne che possono accedere ai programmi di screening mammografici ... Come scrive ilsole24ore.com
'Tumore seno metastatico,da una goccia sangue nuove opportunità' - E' la biopsia liquida, che consente di rilevare le mutazioni geniche che il tumore della singola paziente ... ansa.it scrive
In Salute. Cancro al seno: nuove possibilità dall'intelligenza artificiale - Se la prevenzione rappresenta un aspetto cruciale, altrettanto determinante è la disponibilità di terapie innovative. Secondo ilbolive.unipd.it