Tumore al seno ecco la metodologia che consente cure più rapide e meno invasive

Il tumore al seno è, attualmente, la neoplasia più diffusa tra le donne, con oltre 50.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno solo in Italia. Una diagnosi che, nonostante i progressi della medicina, comporta un percorso di cura lungo e impegnativo, durante il quale è necessario effettuare visite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it