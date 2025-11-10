Trump minaccia azioni legali contro la Bbc
Dopo il caso del documentario in cui è stato manipolato un discorso di Donald Trump, travisandone il significato, e le successive dimissioni del direttore generale Tim Davie e della responsabile della divisione news Deborah Turness, la Bbc ha reso noto di aver ricevuto una lettera in cui il presidente Usa ha minacciato di intentare una causa legale contro l’emittente britannica. Da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump ha già intrapreso iniziative analoghe nei confronti di diverse testate Usa: alcune cause sono già state archiviate in tribunale. Intanto Samir Shah, presidente della Bbc, si è scusato per come nel documentario è stato montato il discorso di Trump, parlando di «errore di giudizio». 🔗 Leggi su Lettera43.it
