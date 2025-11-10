Trump Mamdani e l’America vista da Adam Gopnik

In questi giorni, Adam Gopnik è in scena a teatro con un one man show nel quale ripercorre con autoironia il percorso esistenziale che lo ha portato a essere un punto di r. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump, Mamdani e l’America vista da Adam Gopnik

Leggi anche questi approfondimenti

Il rebus America tra Trump e Mamdani. Il presidente americano è pronto a rendere la vita difficile al sindaco: “Avrà problemi con Washington come nessun altro nella storia della nostra città, che fu una volta grande" Di Sigmund Ginzberg - facebook.com Vai su Facebook

A New York ha vinto la politica del coraggio. Mentre Trump e i suoi imitatori in Europa costruiscono campagne sull'odio e sui nemici da additare, Mamdani ha rimesso al centro le persone, la giustizia sociale, il diritto alla casa, i salari dignitosi e la libertà. E' la d - X Vai su X

Trump, Mamdani e l'America vista da Adam Gopnik - Nato in Canada, ama New York, dove è tornato a vivere dopo sei anni passati in Francia. Scrive ilfoglio.it

Mamdani eletto Sindaco a New York: La città di Trump mostra come possiamo sconfiggerlo - jpg"; (Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025"Insieme ... Come scrive affaritaliani.it

Nuovo sindaco di NY Mamdani a Trump: So che ci stai guardando, ho poche per te, "Alza il volume" - (Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025 "Donald Trump, so che ci stai guardando, quindi ho poche parole da dirti: Alza il volume! la7.it scrive