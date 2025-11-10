Trump grazia Rudy Giuliani e altri 76 alleati | Fine di una grave ingiustizia

Un atto di clemenza senza precedenti scuote la politica statunitense. Il procuratore per la grazia del Dipartimento di Giustizia, Ed Martin, ha annunciato su X che il presidente Donald Trump ha concesso una serie di grazie presidenziali a decine di suoi alleati politici, molti dei quali erano stati coinvolti in indagini o processi legati ai tentativi di ribaltare l’esito delle elezioni del 2020. Secondo quanto riportato dalla CNN, tra i beneficiari figurano figure di primo piano come Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e legale personale di Trump; Sidney Powell, avvocata coinvolta nelle teorie di brogli elettorali; e Mark Meadows, ex capo dello staff della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump grazia Rudy Giuliani e altri 76 alleati: "Fine di una grave ingiustizia"

