Trump ecco le frasi ritoccate nel documentario della Bbc | Marceremo al Campidoglio sarà un inferno

Ilmessaggero.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un discorso «ritoccato» in un documentario su Donald Trump che ha fatto saltare i vertici della Bbc. La polemica, che ha portato alle dimissioni del direttore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

trump ecco le frasi ritoccate nel documentario della bbc marceremo al campidoglio sar224 un inferno

© Ilmessaggero.it - Trump, ecco le frasi ritoccate nel documentario della Bbc: «Marceremo al Campidoglio, sarà un inferno»

Leggi anche questi approfondimenti

trump frasi ritoccate documentarioChe cosa sta succedendo alla Bbc: la frase manipolata nel documentario di Trump (e cosa ha detto davvero il leader Usa), Gaza, Hamas e le storie sulle persone trans - Il direttore generale della Bbc e la direttrice dei servizi giornalistici si sono dimessi domenica: a causare il «terremoto» interno un documentario su Trump andato in onda nel programma Panorama. Lo riporta msn.com

trump frasi ritoccate documentarioTrump, un documentario scatena la bufera alla Bbc: «Modificato uno dei suoi discorsi». Si dimettono i vertici della tv - Travolta dalle polemiche per un documentario su Donald Trump, la BBC perde due dei suoi vertici. Da leggo.it

Bbc nella bufera per documentario sul presidente Usa, i vertici si dimettono. Trump: “Giornalisti corrotti” - Tim Davie e Deborah Turness, rispettivamente direttore generale della Bbc e Ceo delle News, hanno annunciato le dimissioni ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Frasi Ritoccate Documentario