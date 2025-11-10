Trump debutta in NFL ma il pubblico lo fischia come se avesse sbagliato il touchdown decisivo

Donald Trump ha conquistato ieri un altro primato, è diventato il primo presidente degli Stati Uniti in carica ad assistere a una partita della stagione regolare NFL in quasi cinquant’anni. La sua presenza allo stadio Northwest dei Washington Commanders, durante l’incontro contro i Detroit Lions, ha generato reazioni contrastanti tra i tifosi presenti. Quando il presidente è apparso sui maxischermi dello stadio verso la fine del primo tempo, una parte consistente del pubblico lo ha accolto con forti fischi, mentre altri spettatori hanno risposto con applausi. Trump si trovava in un palco insieme allo Speaker della Camera Mike Johnson e al segretario alla Difesa Pete Hegseth. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Trump debutta in NFL, ma il pubblico lo fischia come se avesse sbagliato il touchdown decisivo

Approfondisci con queste news

Kai Trump (nipote del presidente) debutta nell’Lpga di golf. Non ha i numeri ma ha vanta oltre sei milioni di follower - Non ha i numeri ma ha vanta oltre sei milioni di follower ... Come scrive ilnapolista.it

Kai Trump, la nipote di Donald debutta nel golf e scatena polemiche per la sua linea di felpe - E, pare, anche per gli affari, se è vero che sta sponsorizzando il suo brand di felpe direttamente alla Casa Bianca ... iodonna.it scrive

La nipote di Donald Trump debutta nel golf professionistico: ecco perché tutti ne parlano - e nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti, fa il suo ingresso nel golf professionistico partecipando a The Annika, prestigioso torneo del circuito LPGA in pro ... Secondo msn.com