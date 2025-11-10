Trump concede la grazia a Giuliani e altre 76 persone
Donald Trump ha concesso la grazia «totale, completa e incondizionata» all’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani e ad altre 76 persone, che erano state condannate per aver complottato per ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali del 2020. Lo ha reso noto su X Ed Martin, procuratore degli Stati Uniti per le grazie. Molti dei beneficiari della grazia presidenziale concessa da Trump erano accusati di aver organizzato liste alternative di grandi elettori negli Stati chiave vinti da Joe Biden, tra cui Georgia, Arizona e Michigan. Tra le altre figure di alto profilo graziate ci sono Mark Meadows, ex capo di gabinetto della Casa Bianca, Sidney Powell, ex avvocata di The Donald, Boris Epshteyn e Kenneth Chesebro, consulenti legali di Trump, e John Eastman, avvocato della campagna del tycoon. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
TRUMP CONCEDE ALL'UNGHERIA ESENZIONE DALLE SANZIONI SUL PETROLIO RUSSO Dopo un incontro alla Casa Bianca, il presidente americano garantisce a Viktor Orbán un anno di esenzione dall'importazione di greggio da Mosca. L'Ungheria si im - facebook.com Vai su Facebook
Trump esclude una guerra con il Venezuela, ma concede solo pochi giorni a Maduro, come se fosse un suo diritto licenziare un capo di Stato straniero @oss_romano - X Vai su X
Usa, Trump concede grazia all'ex sindaco di New York Giuliani e ad altre 76 persone - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Trump concede grazia all'ex sindaco di New York Giuliani e ad altre 76 persone ... Come scrive tg24.sky.it
Trump concede la grazia a Giuliani e altre 76 persone - Donald Trump ha concesso la grazia «totale, completa e incondizionata» all’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani e ad altre 76 persone, che erano state condannate per aver complottato per ribaltare ... Lo riporta lettera43.it
Trump grazia Giuliani e alleati che contestarono voto 2020 - Il procuratore per la grazia del Dipartimento di Giustizia, Ed Martin, annuncia su X che Donald Trump ha graziato una lunga lista di suoi alleati politici per il loro sostegno ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it