trump concede la grazia a giuliani e altre 76 persone

Donald Trump ha concesso la grazia «totale, completa e incondizionata» all’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani e ad altre 76 persone, che erano state condannate per aver complottato per ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali del 2020. Lo ha reso noto su X Ed Martin, procuratore degli Stati Uniti per le grazie. Molti dei beneficiari della grazia presidenziale concessa da Trump erano accusati di aver organizzato liste alternative di grandi elettori negli Stati chiave vinti da Joe Biden, tra cui Georgia, Arizona e Michigan. Tra le altre figure di alto profilo graziate ci sono Mark Meadows, ex capo di gabinetto della Casa Bianca, Sidney Powell, ex avvocata di The Donald, Boris Epshteyn e Kenneth Chesebro, consulenti legali di Trump, e John Eastman, avvocato della campagna del tycoon. 🔗 Leggi su Lettera43.it

