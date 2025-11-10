Truffe sull’acquisto di auto raffica di richieste di patteggiamento Tre società finanziarie parti civili

Bellusco (Monza Brianza), 10 Novembre 2025 - Raffica di richieste di patteggiamento o processo abbreviato e tre società finanziarie parti civili all'udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Silvia Pansini per la presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'autoriciclaggio di auto, più di un centinaio, comprate in tutta Italia con finanziamenti o contratti di leasing di cui poi non venivano pagate le rate e venivano rivendute a ignari clienti. Era lo scorso gennaio quando la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza e Brianza ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella nei confronti di 14 persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffe sull’acquisto di auto, raffica di richieste di patteggiamento. Tre società finanziarie parti civili

