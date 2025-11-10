Trovato l’elicottero disperso tra Toscana e Marche | è distrutto e bruciato A bordo c’erano l’imprenditore Mario Paglicci e Fulvio Casini

L’elicottero precipitato ieri tra la Toscana e le Marche è stato trovato in una zona impervia. È distrutto e bruciato. Il velivolo è stato individuato dai vigili del fuoco in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo, ma i soccorritori non hanno ancora raggiunto il mezzo. A bordo dell’elicottero c’erano Mario Paglicci, imprenditore orafo di Arezzo, e Fulvio Casini, originario di Sinalunga (Siena). Il velivolo, un Augusta Westland 109, è precipitato ieri al confine tra le province di Arezzo e Pesaro-Urbino, nella zona dell’Alpe della Luna. Le ricerche. Le operazioni di ricerca dei dispersi sono partite subito dopo la segnalazione di emergenza e sono andate avanti per tutta la notte, coordinate dal sistema regionale di soccorso. 🔗 Leggi su Open.online

