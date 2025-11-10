Trova un lupo vicino casa e gli fa un video | Non ho avuto paura

Gabriella, residente nel versante veneto del Delta del Po, racconta a Fanpage.it il suo incontro ravvicinato con un lupo vicino casa. Nessuna paura, solo tanta emozione e un video: "Sui lupi troppi pregiudizi, non ho avuto paura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

ASTRID CERCA CASA! Astrid è una splendida mix CLC (cane lupo cecoslovacco) di appena 1 anno: giovane, curiosa e piena di energia! È una cagnolina dinamica, ama l’acqua, le piace stare con le persone ed è sempre pronta a mettersi in gioco. Cerchia - facebook.com Vai su Facebook

Esce nel cortile di casa e si trova davanti un lupo, momenti di tensione per una mamma con il suo bambino - La donna è uscita in cortile insieme al figlio quando si è trovata davanti un lupo. Da blitzquotidiano.it

Lupi nel giardino di casa, la proprietaria trova la carcassa di una cerva: «Fortuna sono uscita più tardi altrimenti avrei incontrato il branco» - Sono pochi i casi documentati di aggressione all’uomo nel passato e in condizioni sociali, economiche ed ecologiche completamente differenti, ... Scrive ilgazzettino.it