Trova corpo del marito in casa 8 mesi dopo la scomparsa

Quando Jennifer Maedge è andata alla ricerca di decorazioni natalizie a dicembre, si aspettava di trovare addobbi, non una tragedia. Quello che ha scoperto all’interno di un ripostiglio nascosto era il corpo mummificato di suo marito, scomparso da otto mesi. Richard Maedge, 53 anni, nonno di tre nipoti e padre di tre figli adulti, era scomparso il 26 aprile 2022. Quel pomeriggio aveva telefonato a Jennifer, sua moglie da quasi vent’anni, dicendole che avrebbe lasciato il lavoro prima del previsto. Ma quando la donna, 49 anni, tornò a casa loro a Troy, nell’Illinois, l’auto di Richard era parcheggiata nel vialetto, ma lui era introvabile. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Trova corpo del marito in casa 8 mesi dopo la scomparsa

News recenti che potrebbero piacerti

Ogni uscita può diventare un’occasione per nutrire mente e corpo: odori nuovi, consistenze diverse, suoni naturali. Lasciamo che il cane esplori, annusi, senta e viva l’ambiente con tutti i sensi: è così che si rilassa davvero e trova equilibrio. Nei commenti scr - facebook.com Vai su Facebook

Una donna scopre il corpo del marito nella loro casa otto mesi dopo la sua denuncia di scomparsa - La tragica storia di Jennifer Maedge e la scoperta del corpo mummificato di suo marito Richard, scomparso per otto mesi ... Si legge su bigodino.it

Morta all'improvviso, il marito in ospeale con gli stessi sintomi: cosa è successo nella loro casa - Le indagini proseguono e nulla è al momento confermato: si cerca di capire che cosa possa aver provocato i sintomi che si sono manifestati prima del decesso ... Lo riporta notizie.it

Mamma torna a casa dopo il lavoro e trova il marito e la figlia di 5 anni morti: ipotesi omicidio-suicidio - È tornata a casa dopo il lavoro e ha scoperto i corpi senza vita del marito di 50 anni e della figlioletta di 5. Come scrive ilgazzettino.it