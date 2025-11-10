Troppi incidenti a Milano ordine del giorno in Comune | Più controlli sulla velocità e rispetto zone 30

Milano, 10 novembre 2025 – Il centrosinistra di Milano in consiglio comunale, con un ordine del giorno a prima firma della consigliera Pd Alice Arienta, chiede alla giunta targata Beppe Sala maggiori controlli sulle strade contro gli eccessi di velocità. Un documento, firmato a larga maggioranza, che arriva dopo una serie di investimenti sulle strade, che hanno visto coinvolti due bambini (grave il dodicenne travolto da un furgone mentre stava attraversando via Verro fuori dalle strisce pedonali. Finito all’ospedale pure un bimbo di 9 anni preso in pieno da un’auto all’incrocio tra piazza Durante e via Costa) e un 87enne, Franco Bertolotti, travolto e ucciso sulle strisce pedonali in via Fratelli Bronzetti angolo Macedonio Melloni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Troppi incidenti a Milano, ordine del giorno in Comune: “Più controlli sulla velocità e rispetto zone 30”

Leggi anche questi approfondimenti

Durante il consiglio comunale, annunciata l’inaugurazione della palestra il 20 novembre e la realizzazione delle rotatorie su via Per Casamari e via Maria. I residenti di via Mastruccia avevano raccolto firme dopo i troppi incidenti all’incrocio - facebook.com Vai su Facebook

Troppi incidenti a Milano, il Comune vuole più Zone 30 - Fra queste ci sarà anche via Verro, dove l’altro giorno è stato travolto un dodicenne. Si legge su msn.com

Troppi incidenti, Milano corre ai ripari: «Aumentare le zone 30». Il piano del Comune e il caso di via Verro - Negli ultimi giorni Milano è tornata a fare i conti con la fragilità delle proprie strade, ma l’amministrazione ha ribadito l’impegno: «puntiamo sulle ... Segnala msn.com

Monopattini e cellulari: troppi incidenti - Il Comune e la polizia locale lanciano una campagna di comunicazione attraverso i social Facebook e Instagram per invitare i cittadini alla prudenza. Come scrive ilrestodelcarlino.it