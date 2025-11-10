PER ANNI SI È DETTO che gli italiani sono bravissimi a risparmiare, ma molto meno bravi a investire i loro soldi. Oggi, però, forse qualcosa sta cambiando. Fabio Melisso, amministratore delegato di Fineco Asset Management (società di gestione interamente controllata da Fineco), osserva da vicino l’evoluzione dei risparmiatori di tutta la Penisola: più attenti ai costi, più informati, ma ancora troppo timidi quando si tratta di mettere a frutto la propria ricchezza. "Troppa liquidità resta parcheggiata su conti correnti infruttiferi", dice Melisso, "anche se si intravedono segnali di trasformazione che gli operatori del risparmio gestito non possono ignorare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Troppa liquidità nei conti: più efficienza per investire"