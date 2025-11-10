Trentini un anno in cella in Venezuela | In quel carcere c?è troppa disumanità

VENEZIA - Sabato prossimo sarà un anno. Ma rispetto al 15 novembre 2024, lo scorrere del tempo non ha certo stemperato l'angoscia dei familiari e degli amici di Alberto Trentini, anzi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Trentini, un anno in cella in Venezuela: «In quel carcere c?è troppa disumanità»

