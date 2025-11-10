Trentini un anno in cella in Venezuela | In quel carcere c?è troppa disumanità

VENEZIA - Sabato prossimo sarà un anno. Ma rispetto al 15 novembre 2024, lo scorrere del tempo non ha certo stemperato l'angoscia dei familiari e degli amici di Alberto Trentini, anzi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

trentini anno cella venezuelaTrentini, un anno in cella in Venezuela: «In quel carcere c’è troppa disumanità» - Ma rispetto al 15 novembre 2024, lo scorrere del tempo non ha certo stemperato l'angoscia dei familiari e degli amici di Alberto Trentini, ... Come scrive ilgazzettino.it

trentini anno cella venezuelaAlberto Trentini, tensione in Venezuela: lo scontro tra Trump e Maduro potrebbe ostacolare la liberazione del cooperante veneziano - Un'attesa lunga 355 giorni, tra dieci sarà passato già un anno: il conto alla rovescia che nessuno avrebbe, mai, voluto fare. Scrive ilgazzettino.it

trentini anno cella venezuelaVenezuela, l’ira del regime verso il cardinale Porras. E gli italiani Trentini e Pilieri restano in galera - Un “inconsueto dispiegamento militare” ha impedito al cardinale Baltazar Porras di raggiungere Isnotú, la terra natale di san José Gregorio Hernández, dove il porporato avrebbe presieduto l’Eucaristia ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

