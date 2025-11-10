Tredici imprese e 265 milioni di fatturato l’Umbria nautical cluster a vele spiegate verso il futuro

Ternitoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Umbria consolida la propria presenza nel panorama internazionale della nautica di lusso con la crescita del cluster nautico umbro (Umbria Nautical Cluster) rete di imprese che rappresenta un modello virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato.La conferenza di questa mattina, promossa da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Tredici milioni per ridisegnare Sesto. Parchi e quartieri si rifanno il look - Investimento decisamente cospicuo quello previsto nella delibera della giunta regionale che approva lo schema di Accordo di ... lanazione.it scrive

Tredici milioni di cicloturisti promuovono il Veneto - I cicloturisti promuovono a pieni voti il Veneto, anche se rimangono le criticità legate al trasporto locale, da migliorare. Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Tredici Imprese 265 Milioni