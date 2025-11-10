Tredici imprese e 265 milioni di fatturato l’Umbria nautical cluster a vele spiegate verso il futuro
L’Umbria consolida la propria presenza nel panorama internazionale della nautica di lusso con la crescita del cluster nautico umbro (Umbria Nautical Cluster) rete di imprese che rappresenta un modello virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato.La conferenza di questa mattina, promossa da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Scopri altri approfondimenti
In tredici anni sparite 193mila imprese guidate da under 35: un danno da 65 miliardi per il Pil - X Vai su X
Sono aperte le candidature per la 13ª edizione del Premio Impresa Ambiente Il più alto riconoscimento italiano dedicato alle imprese che innovano nel segno della sostenibilità. Scopri come partecipare su premioimpresambiente.it Unioncamere Camera - facebook.com Vai su Facebook
Tredici milioni per ridisegnare Sesto. Parchi e quartieri si rifanno il look - Investimento decisamente cospicuo quello previsto nella delibera della giunta regionale che approva lo schema di Accordo di ... lanazione.it scrive
Tredici milioni di cicloturisti promuovono il Veneto - I cicloturisti promuovono a pieni voti il Veneto, anche se rimangono le criticità legate al trasporto locale, da migliorare. Da ilsole24ore.com