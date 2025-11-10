Trasporti Caradonna Fnm | Per le Olimpiadi Trenord ha raddoppiato i treni

(Adnkronos) – “Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali i tavoli tematici sono operativi quasi settimanalmente. Stare seduti a un tavolo e guardarsi negli occhi può fare la differenza e a questi incontri non partecipano solo i massimi vertici, ma anche le persone che poi operano sul territorio. Trenord ha raddoppiato la presenza di treni e in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com