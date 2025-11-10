Trasporti Caradonna Fnm | Per le Olimpiadi Trenord ha raddoppiato i treni
(Adnkronos) – “Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali i tavoli tematici sono operativi quasi settimanalmente. Stare seduti a un tavolo e guardarsi negli occhi può fare la differenza e a questi incontri non partecipano solo i massimi vertici, ma anche le persone che poi operano sul territorio. Trenord ha raddoppiato la presenza di treni e in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Funerali Paolo Taormina, i lavoratori portuali partecipano al lutto cittadino. Triplice fischio delle navi ormeggiate a Palermo alle ore 10.30. La comunità portuale e i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, si stringono attorno ai familiari di Paolo Taor - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti, Caradonna (Fnm): "Per le Olimpiadi Trenord ha raddoppiato i treni" - "A Tirano dove si sta allestendo un grande parcheggio per le auto, si parla di duemila posti" ... Si legge su adnkronos.com
PAT * «OLIMPIADI: GOTTARDI CONSEGNA 155 BUS PER LA MOBILITÀ IN VAL DI FIEMME, POTENZIAMENTO TRASPORTI» - "Il Trentino si sta preparando al meglio per i Giochi invernali 2026, con un'attenzione che comprende gli aspetti della mobilità, dell'accoglienza e della ... Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it
Trasporti, ass. Lucente: "15 miliardi in rete ferroviaria in vista delle Olimpiadi" - “La Lombardia rappresenta il 30% del trasporto nazionale, qui viaggiano oltre 3400 treni al giorno. Scrive msn.com