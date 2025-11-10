Trasferta romana emozionante per Brindisi e le antiche strade | anche udienza papale
Brindisi è stata protagonista di due straordinari momenti di rilievo internazionale che hanno posto l'accento sulla centralità della città nelle rotte culturali e spirituali europee: la XX assemblea generale dell'Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf) e l'udienza papale. Due. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FULL TIME: Sconfitta nel Derby a Santa Marinella Arriva una sconfitta netta per la nostra Nuova Pescia Romana, battuta per 3-1 in trasferta dal Santa Marinella nel Derby del Tirreno. Nonostante l'inizio combattuto, la gara è stata condizionata da episodi sf - facebook.com Vai su Facebook