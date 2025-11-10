Tragico schianto sulla Palermo-Agrigento due morti e un ferito

Tragico schianto con due morti a Vicari, lungo la strada statale 121 Palermo-Agrigento. A scontrarsi un Iveco Daily riconducibile a un'azienda e una Peugeot station wagon. Non si conoscono ancora i nomi delle vittime, che sarebbero i conducenti di entrambi i mezzi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno chiesto l'intervento di un elicottero per trasportare in ospedale l'unico superstite. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragico schianto sulla Palermo-Agrigento, due morti e un ferito

Leggi anche questi approfondimenti

Tragico schianto su una strada provinciale di Ossona, nel milanese. Un uomo è morto dopo che la sua auto si è scontrata con un'altra macchina su cui viaggiava una famiglia con 4 bambini - facebook.com Vai su Facebook

Tragico schianto sulla Palermo-Agrigento, due morti e un ferito - Tragico schianto con due morti a Vicari, lungo la strada statale 121 Palermo- msn.com scrive

Tragico scontro frontale sulla Palermo-Agrigento, due morti - Nello scontro frontale tra un furgone Iveco Daily e un’auto, una Peugeot Station Wagon due persone sono morte. Scrive mondopalermo.it

Tragico incidente sulla Palermo-Agrigento: due morti e un ferito - Nello scontro tra due mezzi hanno perso la vita due persone e una è rimasta ferita. Da livesicilia.it