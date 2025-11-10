Tragedia all’isola d’Elba Malore dopo un’immersione muore la vicepresidente di ForB

Ilrestodelcarlino.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia allElba: la forlivese Giuliana Giuliani, che a giorni avrebbe compiuto 54 anni, ha perso la vita nella mattinata di ieri, in seguito a un grave malore di natura cardiocircolatoria che l’ha colta al termine di un’immersione con le bombole nelle acque di Sant’Andrea, nel comune di Marciana Marina, in provincia di Livorno. Giuliani era nota a Forlì in quanto rivestiva il ruolo di vicepresidente della cooperativa sociale For.B, che si occupa di cura del verde, raccolta differenziata e disinfestazioni. La tragedia si è consumata poco dopo che la donna, effettuata una risalita che viene descritta dagli esperti come controllata, era tornata a bordo del natante di appoggio del Diving. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tragedia all8217isola d8217elba malore dopo un8217immersione muore la vicepresidente di forb

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia all’isola d’Elba. Malore dopo un’immersione, muore la vicepresidente di For.B

Contenuti che potrebbero interessarti

Malore mentre pesca nel fosso trovato morto un pensionato - Era uscito per andare a pescare, una delle sue passioni, ma un malore improvviso non gli ha lasciato scampo ed è morto. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia All8217isola D8217elba Malore