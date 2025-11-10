Tragedia alle Atp Finals morti per malore due spettatori all' Inalpi Arena

Inutili gli interventi dei soccorritori, un settantenne e un settantottenne portati all'ospedale Molinette ma non ce l’hanno fatta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tragedia alle Atp Finals, morti per malore due spettatori all'Inalpi Arena

