Tragedia a Eboli | muore l’operaio 35enne ustionato tre giorni fa in azienda florovivaistica

Teleclubitalia.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l’ha fatta il lavoratore marocchino di 35 anni rimasto gravemente ustionato tre giorni fa mentre era impegnato nella sua attività all’interno di un’azienda florovivaistica di Eboli. L’uomo, residente nella stessa città e assunto regolarmente, era stato trasportato d’urgenza al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni erano apparse da subito . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

tragedia eboli muore l8217operaioIncidenti sul lavoro, muore l’operaio ustionato in azienda a Eboli - L’uomo, 35enne di origini marocchine, era stato trasportato al Cardarelli, ma non ce l’ha fatta. Lo riporta msn.com

