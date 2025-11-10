Tragedia a Eboli | muore l’operaio 35enne ustionato tre giorni fa in azienda florovivaistica
Non ce l'ha fatta il lavoratore marocchino di 35 anni rimasto gravemente ustionato tre giorni fa mentre era impegnato nella sua attività all'interno di un'azienda florovivaistica di Eboli. L'uomo, residente nella stessa città e assunto regolarmente, era stato trasportato d'urgenza al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni erano apparse da subito .
