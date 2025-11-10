Luceverde Roma bentrovate incidente sulla via Cassia code altezza via la Moletta incolonnamenti poi su tutte le principali strade in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare traffico intenso con code lungo la carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta allo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Casilina cosa e poi sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria in direzione dello Stadio Olimpico dalla Nomentana alla Salaria lavori Questa notte Pro sulla tangenziale est dalle 22 e fino alle 6 di domattina chiuso il tratto tra Corso di Francia e viale di Tor di Quinto in direzione San Giovanni i lavori sono all'interno della galleria Fleming ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-11-2025 ore 18:30