Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità stamani abbiamo forte sull'autostrada Roma Fiumicino in zona Magliana in via di Bravetta via Anastasio II e via Cipro in via Baldo degli Ubaldi in via Boccea via di Torrevecchia sul Lungotevere della Vittoria sulla circonvallazione Salaria e sulla circonvallazione Tiburtina forte traffico anche in Viale Castro Pretorio in via dell'Acqua Bullicante in via Appia Nuova sulla via Pontina sulla via del mare nei pressi del Grappa è sul Raccordo Anulare tra la via del Mare via della Pisana https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251110filee6ba9edf-063a-4235-a4f7-c36405c824f1PmCADtRuPor2iFCWLOX. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-11-2025 ore 11:30