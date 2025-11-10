Trachinie al Teatro di Documenti
Una tragedia sconvolgente, forse la meno nota di Sofocle, ma sicuramente la più sorprendente.Dopo il sold – out della stagione teatrale 2024 – 2025, torna a gran richiesta “Trachinie” di Walter Pagliaro, in scena al Teatro Di Documenti dal 15 al 23 novembre.Sul palcoscenico Micaela Esdra. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
RASSEGNA STAMPA Giro di rassegna stampa per "TRACHINIE". IN SCENA Dal 25 ottobre al 9 novembre Grazie alla critica per lo spazio che ci dedica ogni volta. SCARICA la scheda dello spettacolo ? https://bit.ly/trachinieVallisa Auditorium Diocesa - facebook.com Vai su Facebook
"Trachinie" al Teatro di Documenti - Dopo il sold – out della stagione teatrale 2024 – 2025, torna a gran richiesta “Trachinie” di Walter Pagliaro, in scena al Teatro Di Documenti dal 15 al 23 novembre. Lo riporta romatoday.it
Al Teatro di Documenti va in scena “Trachinie”: la tragedia più sorprendente di Sofocle con la regia di Walter Pagliaro - Torna a Roma “Trachinie”: la tragedia più sorprendente di Sofocle con la regia di Walter Pagliaro sarà in scena al Teatro Di Documenti dal 18 al 27 ottobre, con anteprima il 17 ottobre. Come scrive ilmessaggero.it
“Trachinie” di Sofocle con la regia di Walter Pagliaro al Teatro Di Documenti - In scena al Teatro Di Documenti dal 18 al 27 ottobre, con anteprima il 17 ottobre, “Trachinie”, regia di ... Secondo romatoday.it