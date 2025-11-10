Trachinie al Teatro di Documenti

Romatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia sconvolgente, forse la meno nota di Sofocle, ma sicuramente la più sorprendente.Dopo il sold – out della stagione teatrale 2024 – 2025, torna a gran richiesta “Trachinie” di Walter Pagliaro, in scena al Teatro Di Documenti dal 15 al 23 novembre.Sul palcoscenico Micaela Esdra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

trachinie teatro documenti"Trachinie" al Teatro di Documenti - Dopo il sold – out della stagione teatrale 2024 – 2025, torna a gran richiesta “Trachinie” di Walter Pagliaro, in scena al Teatro Di Documenti dal 15 al 23 novembre. Lo riporta romatoday.it

Al Teatro di Documenti va in scena “Trachinie”: la tragedia più sorprendente di Sofocle con la regia di Walter Pagliaro - Torna a Roma “Trachinie”: la tragedia più sorprendente di Sofocle con la regia di Walter Pagliaro sarà in scena al Teatro Di Documenti dal 18 al 27 ottobre, con anteprima il 17 ottobre. Come scrive ilmessaggero.it

“Trachinie” di Sofocle con la regia di Walter Pagliaro al Teatro Di Documenti - In scena al Teatro Di Documenti dal 18 al 27 ottobre, con anteprima il 17 ottobre, “Trachinie”, regia di ... Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Trachinie Teatro Documenti