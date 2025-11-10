Tra le rovine la cura | parte nella Striscia di Gaza la più grande campagna vaccinale d’emergenza Speranza per il futuro
Dopo il cessate il fuoco a Gaza, le organizzazioni umanitarie si stanno mobilitando in difesa dei più piccoli. Si muovono tra le macerie con un obiettivo ambizioso. Ecco quale. L’Unicef, l’Unrwa e l’Oms stanno lanciando una campagna di recupero per le vaccinazioni, la nutrizione e il monitoraggio della crescita nella Striscia di Gaza. Lo scopo è curare 44mila bambini tagliati fuori dai servizi essenziali dopo due anni di guerra. (ANSA FOTO) – Notizie.com La campagna avrà il compito di raggiungere i bambini con tre dosi di vaccino coniugato pentavalente, antipolio, antirota e antipneumococcico. 🔗 Leggi su Notizie.com
