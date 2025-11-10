Tra i rimedi naturali più diffusi per dormire bene vi sono la valeriana e la melatonina entrambe utilizzate per favorire il riposo seppur con modalità differenti

Dormire bene è essenziale per il benessere fisico e mentale, ma molti adulti incontrano difficoltà nell’addormentarsi o nel mantenere un sonno profondo. Tra i rimedi naturali più diffusi vi sono la valeriana e la melatonina, entrambe utilizzate per favorire il riposo, seppur con modalità differenti. La valeriana è una pianta dalle proprietà calmanti e rilassanti. Agisce sul sistema nervoso centrale, contribuendo a ridurre tensione, stress e ansia, e favorendo un sonno più regolare e profondo. È particolarmente indicata per chi fatica ad addormentarsi a causa di nervosismo o stress quotidiano. Gli effetti sono progressivi e richiedono un uso costante nel tempo per essere percepiti appieno. 🔗 Leggi su Amica.it

