Totti fa impazzire il web | dall' amatriciana a Holebas e Di Canio i suoi video diventano virali
Francesco Totti fa impazzire il web. L’ex capitano della Roma è diventato virale negli episodi di Fenomeni, il format Prime Sport condotto da Luca Toni per Amazon Prime Video. Il numero 10 giallorosso è stato protagonista infatti di vari sketch dove ha dovuto scegliere fra un’amatriciana o un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Tanto Cristian non è tuo”: Totti rivela la frase che lo fece impazzire in campo A quasi vent’anni da quel Roma–Siena del 2005, Francesco Totti torna a parlare di uno dei momenti più duri e controversi della sua carriera. In un’intervista su Prime Video, l’ex ca - facebook.com Vai su Facebook
"#Impazzire" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Totti e la Lazio? Un suo "parente" firma per i biancocelesti a Formello. E Noemi Bocchi... - Una passione, tra l'altro, che condivide (insieme al padel) con Noemi Bocchi. Scrive corrieredellosport.it