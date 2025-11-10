Totti fa impazzire il web | dall' amatriciana a Holebas e Di Canio i suoi video diventano virali

Francesco Totti fa impazzire il web. L’ex capitano della Roma è diventato virale negli episodi di Fenomeni, il format Prime Sport condotto da Luca Toni per Amazon Prime Video. Il numero 10 giallorosso è stato protagonista infatti di vari sketch dove ha dovuto scegliere fra un’amatriciana o un. 🔗 Leggi su Romatoday.it