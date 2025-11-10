Tortorici omaggia Matteo Collura | cittadinanza onoraria allo scrittore che ha raccontato la Sicilia
Tortorici ha conferito la cittadinanza onoraria a Matteo Collura in una cerimonia che ha riunito istituzioni, cittadini e protagonisti della vita culturale del territorio. Il Comune ha voluto rendere omaggio allo scrittore e giornalista agrigentino per il contributo offerto, nel corso della sua. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
